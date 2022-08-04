ذكرت السفارة اللبنانية في الجزائر أن السفير الدكتور محمد حسن مام اليوم بزيارة عمل لوزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب بمقر الوزارة.
واوضحت في بيان “أن السفير حسن نوه في مستهل اللقاء، بمتانة العلاقات التي تربط لبنان بالجزائر في مختلف المجالات والتي تنطلق من عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مجددا شكره للجزائر على مواقفها الداعمة للبنان في أحلك ظروفه والتي سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور”.
إذ أفادت بأنه “نقل سعادته، بالمناسبة، لمعالي الوزير عرقاب تحيات نظيره اللبناني الدكتور وليد فياض الذي يتطلع إلى زيارة الجزائر الشقيقة لمناقشة موضوع تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال الطاقوي، مؤكدا رغبة لبنان في تحقيق مزيد من التقارب مع الجزائر بخاصة في الشق الطاقوي بما يجسد طموحات الشعبين الشقيقين”.
وختمت” بأنه “تم الإتفاق على تنظيم اجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد بين شركتي سوناطراك وسونلغاز الجزائريتين مع مؤسسة كهرباء لبنان خلال الأيام القادمة”.