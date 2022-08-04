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تنظيم اجتماع بين “سوناطراك” و”سونلغاز” مع “كهرباء لبنان”

4
AUGUST
2022
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ذكرت السفارة اللبنانية في الجزائر أن السفير الدكتور محمد حسن مام اليوم بزيارة عمل لوزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب بمقر الوزارة.

واوضحت في بيان “أن السفير حسن نوه في مستهل اللقاء، بمتانة العلاقات التي تربط لبنان بالجزائر في مختلف المجالات والتي تنطلق من عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مجددا شكره للجزائر على مواقفها الداعمة للبنان في أحلك ظروفه والتي سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور”.

إذ أفادت بأنه “نقل سعادته، بالمناسبة، لمعالي الوزير عرقاب تحيات نظيره اللبناني الدكتور وليد فياض الذي يتطلع إلى زيارة الجزائر الشقيقة لمناقشة موضوع تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال الطاقوي، مؤكدا رغبة لبنان في تحقيق مزيد من التقارب مع الجزائر بخاصة في الشق الطاقوي بما يجسد طموحات الشعبين الشقيقين”.

 وتابعت: “من جانبه، أشاد معالي الوزير بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر بلبنان، مؤكدا إستعداد الجزائر لبعث فرص التعاون مع لبنان في مجال الطاقة والمناجم، لا سيما إنتاج الكهرباء وتسويق المنتجات البترولية، هذا وعرج معاليه على فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، وكذا مختلف التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين”.

وختمت” بأنه “تم الإتفاق على تنظيم اجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد بين شركتي سوناطراك وسونلغاز الجزائريتين مع مؤسسة كهرباء لبنان خلال الأيام القادمة”.

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