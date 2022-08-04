بسبب الإنهيار في الاهراءات... تغذية كهربائية مستمرة حتى صباح الغد لهذه المناطق!

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أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا جاء فيه: "عطفا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 31/07/2022، ونتيجة انهيار أجزاء إضافية من صوامع القمح في مرفأ بيروت، وبعد التنسيق مع كل من معالي وزير البيئة وأهالي المنطقة، ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان، بصورة استثنائية مجددا، بتأمين التغذية بالتيار الكهربائي بصورة مستمرة قدر الإمكان لفترة //12// ساعة متتالية لغاية الساعة السابعة من صباح يوم غد، للمناطق ذاتها الواقعة في نطاق مكان هذه الحادثة، وهي المرفأ - المدور - الرميل - الصيفي - الكرنتينا، وسيتم العمل، قدر المستطاع، لرفع التغذية بالتيار الكهربائي مساء اليوم لمنطقة الأشرفية أيضا، وذلك ما لم تتعرض الشبكة الكهربائية لأي انقطاع عام (Blackout) جراء القدرة الإنتاجية المنخفضة التي لا تتعدى //250// ميغاواط، على أن يصار إلى إعادة وضع جدول استثنائي للتغذية الكهربائية لتلك المناطق، بعد التنسيق مع الجهات المعنية على أثر الوضعية المستجدة لإهراءات القمح والتطورات التي قد تحصل بهذا الشأن.

كما وتتمنى المؤسسة مرة أخرى على جميع المواطنين ضرورة الالتزام بجميع إجراءات السلامة والوقاية اللازمة الصادرة عن وزارتي البيئة والصحة بهذا الشأن، وذلك للمحافظة على سلامتهم. كما وإن مؤسسة كهرباء لبنان لن توفر جهدا، ضمن إمكاناتها، لمساعدة سكان وأهالي المنطقة على تخطي هذا الظرف الصعب".