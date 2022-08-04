ماذا جاء في نفي خبر تمويل تحقيق فرنسي ضد رياض سلامة؟

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صدر عن الأستاذ رومل صابر نائب رئيس التيار الوطني الحرّ السّابق البيان التالي:

قامت قناة الجديد ببث خبر مفاده أننا توجّهنا إلى مقر شركة Cristal group international في باريس لتمويل تحقيق يؤكد الاختلاسات التي يتّهم حاكم مصرف لبنان بالقيام بها.

لذا وعملًا بحقّ الردّ، ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلًا ونضعه في خانة الشّائعات والأخبار المفبركة والمغلوطة

أخيرًا، نتمنى على

وسائل الإعلام كافة التحلّي بالأخلاقيات الإعلامية فأبسط القواعد تقتضي الإتصال بالجهة المعنية للتأكد من صحة الخبر وسماع الرأي الآخر، كما نتمنى منها التوقف عن بثّ الأضاليل خدمة لأجندات معروفة والعمل ولو لمرّة خدمةً لمصالح المواطنين والوطن الحبيب.