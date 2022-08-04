وزير الإعلام: الضحية الكبرى هي بيروت... ومخجل ما يحصل في التحقيق

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تمنى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، "في الذكرى الثانية لإنفجار الرابع من آب المشؤوم والكارثة التي حلت بعاصمة لبنان بيروت، الرحمة لكل الشهداء، كونهم شهداء الإهمال والإدارة المهترئة"، قائلاً: "نطلب من الله الشفاء لكل الجرحى وهم بالآلاف".



واعتبر أنّ، "الضحية الكبرى هي بيروت، حيث تم ضرب تراثها وثقافتها وبيوتها وحياتها وكل شيء جميل فيها. لكن وفق ما نرى، تستعيد بيروت أنفاسها رغم الصعوبات، وذلك بفضل همة شبابها وشاباتها الذين رفضوا مغادرتها والاستسلام".



ورأى مكاري أنّه، "من المخجل ما يحصل في التحقيق، وعلى المسؤولين القيام بكل ما بوسعهم من جهود حتى لو اضطر الامر الى تعديل القوانين والمراسيم، أما أن ننتظر سنتين دون إكتشاف الحقيقة، فهذا أمر معيب للإدارة والقضاء ولتاريخ لبنان".