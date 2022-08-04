محافظ النبطية ناشد نواب المنطقة حل مشكلة مكب الكفور

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أعلن محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، في بيان، انه "يعمل منذ فترة طويلة وحده، بالتعاون مع جهاز امن الدولة فقط، لوقف حرق الدواليب في وادي الكفور، وبعد جهد مكثف القي القبض على مجموعة اولى تحرق الدواليب، وتم اطلاق سراحها بعد يومين بسحر ساحر (...) ثم مجموعة ثانية واطلق سراحها ايضا؟، والان تم فتح مكب للنفايات بطريقة تهريب، حيث تتسلل الشاحنات تحت جنح الظلام وترمي حمولاتها فيه".

أضاف: "المطلوب فعليا لحل هذه المشكلة، مشكلة مكب الكفور واضراره الصحية والبيئية في المنطقة، هو اجتماع لنواب المنطقة فورا مع البلديات والمحافظ للاتفاق على خطة للنفايات بعد رفع الغطاء عن المخالفين في البلديات، الذين يحظون بغطاءات غير منطقية لاسباب مجهولة، ومن هنا اناشد مكاتب العمل البلدي للاحزاب التدخل ووضع النقاط على الحروف في ممارسة بعض البلديات، لان صرخة الاهالي في كل البلدات صرخة موجعة ويكفي ما يعانيه المواطن من ازمات اقتصادية ومعيشية وغلاء، واليوم نهدده بصحته وبأولاده واطفاله".