بيان لعائلتي شعيتو وحدرج بعد انتصار المحكمة الجعفرية لليليان!

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صدر عن عائلتي حدرج وشعيتو، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "في ظل مأساة إنفجار مرفأ بيروت والضرر الجسيم الذي لحق بكافة اللبنانيين لا سيما عائلتي حدرج وشعيتو بإصابة ابنتهما ليليان إصابة بالغة أقعدتها لغاية تاريخه في مستشفى الجامعة الأميركية، وفي هذه الذكرى الأليمة وردة تفتحت بإتحاد العائلتين على موقف واحد بعد اللقاء الذي جمعهما صباح هذا اليوم برعاية سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد عبد الأمير قبلان".



وأضاف البيان، "حيث أكدت العائلتان على متابعة حالة ليليان الصحية بجهد واحد واهتمام واحد وعلى حث وزارة الصحة على الإلتزام بالقانون 2020/194 وابقاء حالة ليليان كما كافة جرحى الإنفجار برعايتها وعدم التلكؤ بإنفاذ الموجب".



وتوجهت العائلتان بـ "الشكر الجزيل لكل من ساهم في إعادة وصل صلات الرحم".

وأمس الأربعاء، صدر عن المكتب الإعلامي في المحاكم الشرعية الجعفرية العليا، بيان جاء فيه: "إن أحكاماً نهائية وقطعية صدرت عن المحكمة العليا تبيح للسيدة ليليان شعيتو وذويها رؤية ولدها".



وأوضح، "إنّ تنفيذ هذه الأحكام مرتبط بدائرة التنفيذ العدلية وبالمستشفى الذي تتلقى العلاج فيه، وبالتالي فإن يدّ المحكمة قد ارتفعت عن الملف بعد صدور الحكم اللازم، ولذلك نأمل من جميع وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار، فاقتضى التوضيح".