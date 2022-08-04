بقضايا مخدرات... الجيش يوقف عدد من المتورطين!

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "أوقفت دورية من الجيش في بلدة عرسال المواطن (ن.ق) أثناء قيادته بيك آب نوع هينو محملاً بكمية من المواد المخدرة (4400 ليتر من المواد السائلة و3150 كلغ من المواد الأولية التي تُستخدم في صناعة المخدرات".



وأضاف البيان، "كما أوقفت السوري (م.ح) لحيازته 429 غراماً من حشيشة الكيف وكمية من الماريجوانا وحبوب الكبتاغون".



وتابع، "كذلك أوقفت على حاجز العاصي – الهرمل السوري (م.ص) لقيادته سيارة دون أوراق قانونية، وحيازته مبلغاً مالياً مزوّراً، وكمية من المخدرات مختلفة الأنواع".