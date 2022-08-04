هناك من يزعجه أننا أقوياء في لبنان...قاسم: اهتمام الدولة باسترداد الحقوق المائية والنفطية والغازية مشهد جيّد

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أشار نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الى ان أردنا أن تكون قوة المقاومة لمواجهة إسرائيل، وقوة الحضور الشعبي لخدمةِ الناس ليتكامل دور القوتين، ولكن هناك من يزعجه أننا أقوياء في لبنان ويحاول أن ينسب هذه القوة إلى أسباب غير واقعية ولكن العمل هو الذي يثبت الحقائق.

وشدد قاسم عبر تغريدة على حسابه على تويتر، على ان يوجد اهتمام في الدولة اللبنانية بمسألة استرداد الحقوق المائية والنفطية والغازية، وهذا مشهد جيّد، والتفاهم الموجود بين الأقطاب في الدولة اللبنانية لمصلحة الموقف الموحّد من الترسيم والحصول على الحقوق اللبنانية عامل إيجابي.