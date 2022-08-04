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السفيرة الفرنسية: للبنانيين الحق بالحقيقة

4
AUGUST
2022
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غرّدت السفيرة الفرنسية آن غريو عبر "تويتر": "مر عامان ولكن الألم ما زال يعتصر القلوب. أفكر اليوم بالضحايا الذين لن ننساهم وأفكر بأقاربهم وبرجال الإطفاء والمسعفين وجميع الذين هبوا للمساعدة في ذلك اليوم. نحن ننحني أمام شجاعتهم. يجب أن تتم متابعة التحقيق بشكل مستقل وغير منحاز، من دون عوائق ومع الدعم الكامل من جانب السلطات اللبنانية. لا يمكن أن تتم إعادة بناء بلد وشعب من دون عدالة. للبنانيين الحق بالحقيقة".
 
أضافت: "فرنسا ملتزمة إلى جانب لبنان وهي تفي بوعودها. كما سبق وأعلن الرئيس ماكرون في 4 آب 2021. قدمت فرنسا أكثر من 100 مليون يورو لصالح شعب لبنان في مجالات التربية والصحة والدعم الغذائي. الصليب الأحمر اللبناني هو أحد شركائنا".

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