living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة إهراءات مرفأ بيروت تستذكر شهدائها بحضور وزير الإقتصاد

4
AUGUST
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعت نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب في لبنان برئاسة النقيب سليم المعلوف الى وقفة وصلاة عن ارواح شهداء الاهراءات في ذكرى الرابع من آب داخل مرفأ بيروت بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ أمين سلام ومدير الاهراء الاستاذ اسعد حداد ومشاركة موظفي الاهراء.
تكلم مدير الاهراء في هذه الذكرى الاليمة مستذكرا الموظفين الذين استشهدوا في الانفجار مطالبًا بالحقيقة الكاملة لهذه الكارثة.
كما تكلم رئيس النقابة متذكرا شباب الاهراء الذين قضوا في الانفجار وهم من خيرة الشباب الذين فارقوا هذه الدنيا متمنياً تحقيق العدالة.
وفي الاخير اختتم وزير الاقتصاد كلامه: "جرحنا كبير في هذا اليوم الحزين الذي لن تستكين آلامه قبل كشف الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب اهلهم. ولن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة الظالمين المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الكاملة الشفافة.
رحم الله ارواح شهداء الوطن رحم الله شهداء اهراءت مرفأ بيروت وصبّر اهلهم وأحبائهم."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout