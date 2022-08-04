نقابة إهراءات مرفأ بيروت تستذكر شهدائها بحضور وزير الإقتصاد

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دعت نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب في لبنان برئاسة النقيب سليم المعلوف الى وقفة وصلاة عن ارواح شهداء الاهراءات في ذكرى الرابع من آب داخل مرفأ بيروت بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ أمين سلام ومدير الاهراء الاستاذ اسعد حداد ومشاركة موظفي الاهراء.

تكلم مدير الاهراء في هذه الذكرى الاليمة مستذكرا الموظفين الذين استشهدوا في الانفجار مطالبًا بالحقيقة الكاملة لهذه الكارثة.

كما تكلم رئيس النقابة متذكرا شباب الاهراء الذين قضوا في الانفجار وهم من خيرة الشباب الذين فارقوا هذه الدنيا متمنياً تحقيق العدالة.

وفي الاخير اختتم وزير الاقتصاد كلامه: "جرحنا كبير في هذا اليوم الحزين الذي لن تستكين آلامه قبل كشف الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب اهلهم. ولن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة الظالمين المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الكاملة الشفافة.

رحم الله ارواح شهداء الوطن رحم الله شهداء اهراءت مرفأ بيروت وصبّر اهلهم وأحبائهم."