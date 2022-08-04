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دعموش: لن نقبل بأقل من حصول لبنان على حقوقه!

4
AUGUST
2022
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اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، ان "التمسك بمعادلة المقاومة وتماهي الموقف اللبناني الموحد مع موقف المقاومة، كفيل بانتزاع الحقوق والثروات النفطية والغازية وانهاء مرحلة المماطلة والابتزاز الاميركي للبنان".

وطالب في كلمة له خلال مجلس عاشورائي، "الذين يناقشون في جدوى المقاومة وسلاحها ويشوشون على المقاومة ويحرضون عليها، ان يدركوا ان معادلات المقاومة في مواجهة العدو هي عنصر قوة للبنان وللموقف اللبناني، وما يعنينا هو ان يحصل لبنان على كامل حقوقه، والا نسمح للاسرائيلي والاميركي باستضعاف لبنان وتضييع ثرواته".

وقال: "المقاومة لن تقبل بأقل من حصول لبنان على كامل حقوقه وثرواته النفطية والتنقيب عنها واستخراجها، وليس هناك من خيار امام الاميركي والاسرائيلي سوى الاستجابة للمطالب اللبنانية". 

وأردف دعموش، "اذا استجابا، فان ذلك سيكون انتصارا لمنطق المقاومة، وسيثبت من جديد جدوى المقاومة وقدرتها على تحقيق الانجازات للبنان كما حققت له الانتصارات".

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