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إشتباك بين لبنانيين والجيش السوري... ما الذي يحصل في المشرفة!

4
AUGUST
2022
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عند الحدود وعلى خلفية عمليات تهريب ومطلوبين، حصل إشتباك ليل أمس بين مجموعة من المهربين وعناصر من الجيش السوري في منطقة المشرفة الحدودية عند البقاع الشمالي.

وكشفت مصادر أمنية للـLBCI أن الإشتباكات حصلت داخل الأراضي السورية عندما حاولت دورية للجيش السوري توقيف المدعو م. الحاج حسن، أحد المهربين الناشطين في المنطقة وهو مطلوب لدى القضائين السوري واللبناني، وقد كان برفقته ح. الحاج حسن الذي تم توقيفه بعد تبادل لإطلاق النار بين الطرفين.

وأصيب م. الحاج حسن في رجله أثناء الإشتباكات، ولم يعرف إلى أي مستشفى تم نقله.

وعلى إثر ذلك، تجمعت عشيرة الحاج حسن وتبادلت إطلاق نار مع الدورية السورية، وعمد عناصر من الجيش السوري إلى إطلاق قذيفتين نحو منزل المطلوب م. الحاج حسن داخل القسم السوري من بلدة المشرفة. واقتصرت الأضرار على الماديات.

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