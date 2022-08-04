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الرئيس عون: أشارك أهالي الضحايا حزنهم وعائلات الموقوفين معاناتهم وملتزم باحقاق العدالة من خلال قضاء نزيه يذهب حتى النهاية

4
AUGUST
2022
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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التزامه باحقاق العدالة في جريمة انفجار مرفأ
بيروت،المستندة الى حقيقة كاملة يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، مشددا على
ضرورة محاسبةكل من يثبت تورطه في الجريمة لأنَّ لا احد فوق القانون.
موقف الرئيس عون جاء خلال تغريدة على موقعه في تويتر لمناسبة مرور عامين على
فاجعة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
وجاء في التغريدة: بعد عامين على فاجعة 4 آب، أشارك أهالي الضحايا والجرحى
حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم، واؤكد لهم التزامي بإحقاق العدالة المستندة الى حقيقة
كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيدا عن أي تزوير او استنسابية او ظلم،
لمحاسبة كل من يثبت تورطه، لأن لا احد فوق القانون.
وفي يوم الحداد المعلن على ضحايا المرفأ، نكس العلم اللبناني على سارية قصر بعبدا.

الوزير السابق جهاد أزعور
الى ذلك، استقبل الرئيس عون مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد
الدولي الوزير السابق جهاد أزعور، وعرض معه الأوضاع الاقتصادية في البلاد والمفاوضات
الجارية مع الصندوق، في اطار خطة التعافي الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة. كما تناول
البحث التطورات الإقليمية.
سفيرة فنلندا في لبنان
وفي قصر بعبدا، سفيرة فنلندا في لبنان السيدة تارجا فرنانديز Tarja FERNANDEZ
في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عملها الديبلوماسي في لبنان، والذي استمر 4 سنوات.
وشكر الرئيس عون السفيرة فرنانديز على الجهود التي بذلتها لتعزيز العلاقات الثنائية بين
لبنان وفنلندا، وتطويرها في المجالات كافة، متمنيا لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة في وزارة
الخارجية الفنلندية.

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