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"مرفأ بيروت انفجر بصاروخ اسرائيلي"... حقائق مرعبة يفضحها عمر حرفوش عن تورط الغرب باخفاء حقيقة انفجار 4 اب!

4
AUGUST
2022
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كتب صاحب مبادرة استعادة الاموال المنهوبة بمساعدة الإتحاد الأوروبي عمر حرفوش على صفحته عبر "فيسبوك": "أؤكد ما قلته منذ سنين، أن مرفأ بيروت انفجر بصاروخ اسرائيلي".

وأضاف، "ثم جاءت قوى الغرب البحرية تحت غطاء المساعدة الانسانية ( فرنسا وانكلترا واميركا) لطمس الحقائق العلمية كون الانفجار شكل كارثة انسانية عالمية ممكن ان تهز الكيان الاسرائيلي وتمنع تحقيق معاهدة السلام مع الخليج، وتركت كل البوارج الحربية الاجنبية لبنان بعد ان وصل فريق خبراء أميركان، سمح لهم لبنان رسمياً دخول اراضيه السيادية للتأكد علمياً من النجاح بطمس الحقيقة ( الـ FBI مع كلاب مدربة)".

وتابع حرفوش، "لبنان لم يحاول منذ البداية معرفة الحقيقة. القضاء مسيس، عائلات الشهداء ايضاً. بعدها دخلت مآت الملايين من الدولارات شرعياً الى لبنان تحت غطاء ترميم المرفأ ومساعدة العائلات".

وأردف: "الحقيقة أن الاموال كانت تحضيراً للانتخابات النيابية ولإسكات السلطات وعدم التحقيق، اين ذهبت الـ 500 مليون يورو التي ارسلتها فرنسا مثلاً إلى جمعيات غير حكومية؟ ثم حاول ماكرون بمساعدة ميقاتي تمريق صديقهما الفرنسي اللبناني الاصل "سعادة" لاعادة تعمير مرفأ بيروت بدون مناقصة شفافة، واصبح مرفأ حيفا اهم مركز تجاري بحري بالمنطقة وليس طرابلس".

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