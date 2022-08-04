البطريرك رافائيل بيدروس: عدالة السماء سوف تنتصر لتكشف حقيقة من كان وراء أكبر الانفجارات في العصر الحديث

A + A -

نوه كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك رافائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان بمواقف البابا فرنسيس تجاه الذكرى الثانية لانفجار الرابع من ٱب وأعلن تضامنه مع عائلات وضحايا الشهداء.

وامل غبطته أن يواصل لبنان بمساعدة المجتمع الدولي للسير نحو تحقيق العدالة المرجوة التي تعني كل شخص برجاء وإيمان.

واضاف: " نشعر بألم كبير تجاه ما ألم الشعب اللبناني من ويلات تجاه الانفجار الذي قضى ضحيته مئات الشهداء والضحايا الأبرياء، لكننا كلنا ثقة أن عدالة السماء سوف تنتصر لتكشف حقيقة من كان وراء أكبر الانفجارات في العصر الحديث.

ختم غبطته :" رحم الله الشهداء ونسأله أن يمن على العائلات بالصبر والسلوان وعلى لبنان بالأمن والأمان".