بالجرم المشهود... هكذا وقع مروج عملة مزورة في قبضة شعبة المعلومات!

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صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة البلاغ التّالي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول نشاط عصابة يقوم أفرادها بترويج عملة مزيّفة في مناطق عدّة من البقاع.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دورياتها من تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم المدعو:

-ح. ش. (من مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)

بتاريخ 28-7-2022، وبعد مراقبةٍ دقيقة نفّذتها دوريات الشّعبة، تمكّنت إحداها من رصد المشتبه به في بلدة الفرزل البقاعية، حيث عملت على توقيفه داخل "سوبر ماركت"، في أثناء محاولته ترويج ورقة نقديّة مزيّفة من فئة الخمسين دولار أميركي.

كما تم ضبط سيارة نوع "هوندا أكّورد" لون رصاصي من دون لوحات، كان على متنها، تبيّن أنها مسروقة من محلّة الأشرفية بتاريخ 8-5-2022.

كذلك، ضُبِطَ في داخل السّيّارة ورقتان نقديّتان مزيّفتان الأولى من فئة الـخمسين دولار أميركي، وأخرى من فئة الخمسين ألف ليرة لبنانية.

بالتحقيق معه، اعترف بانتمائه إلى عصابة تنشط بترويج العملة المزيّفة في مختلف المناطق اللبنانية.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمبلغ المالي المزيّف المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيف باقي أفراد العصابة.