بعد سلسلة مداهمات... عصابة تهريب في قبضة أمن الدولة

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة- قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

قامت دوريّات من المديريّة العامّة لأمن الدّولة - قسم الاستعلام والعمليّات الخاصّة، بسلسلة عمليّات دهمٍ في أماكن سكن عصابة تهريب في محلّة جنعم، من خراج بلدة شبعا- قضاء حاصبيّا، وأوقفت منهم ؛

- السوريّ: م. ص.

- اللبنانيّين : س. ن. ، و م. ن. ، و م. ص. ، بالإضافة إلى الجنديّ الفارّ ح. ن. ، وضبطت معهم سيّارة ودرّاجات ناريّة غير قانونيّة.

بعد التحقيق معهم، اعترف الموقوفون بقيامهم بعمليّات تهريب بين لبنان وسوريا، وتمّ تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات الرسميّة المختصّة، بعد أخذ إشارة القضاء.