عناوين الصحف ليوم الخميس 4 آب 2022

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الأخبار: ذكرى 4 آب: انفجار لبنان الكبير



الديار: عـــــامــــــان عـــــلــــى «جــــريــــمــــة الــــعـــــصــــر»







نداء الوطن: جعجع يدعو المعارضة إلى "لجنة تنسيق" رئاسية: لا تخونوا ناخبيكم

سجال "هابط" بين ميقاتي وباسيل: "شيلي اللي فيكي وحطّيه فيّي"!





البناء: عودة سريعة إلى مفاوضات فيينا النووية… وول ستريت: وزراء الخارجيّة جاهزون للانضمام خطة بوريل على الطاولة: رفع العقوبات والعودة للالتزامات وربط نزاع حول الخلافات لـ 6 شهور سجال على توتر عالٍ بين ميقاتي والتيار… أزمة الكهرباء تتجدّد ولا جواب على عرض نصرالله



اللواء: حزن يلفّ لبنان بذكرى فاجعة المرفأ.. واتفاق الترسيم مسألة وقت في الناقورة!

«الفجور العوني» ينفجر بوجه ميقاتي.. وجعجع لمنع وصول رئيس من «8 آذار» بتعطيل النصاب



النهار: حنرجّع الأمل لقلب بيروت ونلبّسا ثوب جديد



الجمهورية: البابا: لا يمكن إخفاء الحقيقة

أهالي الضحايا: لتحقيق العدالة

...l'orient le jour: Macron à « L’OLJ » : Je ne laisserai pas le Liban disparaître