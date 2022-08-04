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أسرار الصحف ليوم الخميس 4 آب 2022

4
AUGUST
2022
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال دبلوماسيّ أوروبيّ إن هذه الجولة التفاوضيّة في فيينا هي فرصة يصعب تكرارها مع اقتراب إيران من العتبة النووية وصعوبة استمرار الأميركيين بالتحدّث عن أسابيع فاصلة لا يبقى بعدها للاتفاق قيمة، خصوصاً أنه لم يبق شيء لم يتم بحثه بما يكفي، فإما اتفاق أو لا اتفاق مع ترجيح كبير للاتفاق.


كواليس

علّق مصدر نيابي على الفرضيات الرئاسية التي تحدّث عنها سمير جعجع، فقال لقد عرض جعجع أربع فرضيات منها اثنتان تتوقفان على تجميع ما يسمّيها بالمعارضة بحد أعلى او حد أدنى، وكلتاهما مستبعدتان؛ وفرضية خصم واردة بقوة. تبقى فرضيّة رئيس إدارة أزمة يبدو الترجيح الوحيد رغم أنه يوحي بالعكس.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يستجمع سفراء وملحقون في بيروت معلومات تخضع للتقاطع حول أبرز الشخصيات صاحبة الفرصة للوصول الى قصر بعبدا..


غمز
تتجاوز غالبية المصارف الكبرى تعاميم مصرف لبنان لجهة دفع المستحقات المالية المحوّلة الى حسابات التوطين، بمعزل عن أي سقوف أو احتجازات غير قانونية..


لغز
ينهمك خبراء في مقاربة رقمية للهوة المتكونة بين الرواتب في ضوء القرارات الرسمية الأخيرة، وما ينجم عن ظلم يلحق بالمتقاعدين والعسكريين في الخدمة على كافة أجهزتهم ورتبهم!

 

 



نداء الوطن: خفايا

تنتظر أوساط متابعة ما إذا كانت الزيارة الأولى التي سيقوم بها الوزير السابق ميشال سماحة إلى سوريا للقاء اللواء علي المملوك أم أنه سيلغي هذه العلاقة من حساباته.

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