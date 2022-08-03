لهذا السبب توقف سنترال البترون وتلك التابعة له.. والوزير باسيل يتحرّك

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تابع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مشكلة الاتصالات في قضاء البترون وتمّت المعالجة على الشكل التالي:

بعدما توقف سنترال البترون والسنترالات التابعة له كلياً منذ عدة ايام إثر عطل طرأ على المولدات بسبب الضغط الهائل عليها،

وكون هذا النوع من السنترالات قديم ولم تعد الشركات المصنعة تقوم بأي نوع من الصيانة عليه،

لم تعد خدمة الصوت متوفرة بعد إعادة تشغيل المولدات،

مما اضطر" أوجيرو "إلى القيام بإعادة بناء قاعدة معلومات السنترال وبرمجته من جديد،

وقد بدأ المشتركون بالعودة تدريجياً إلى الخدمة منذ الساعة ٧ مساء اليوم الأربعاء، ويُتَوَقَّعْ الانتهاء من الأعمال يوم الجمعة ٥ آب مساء.