المرتضى عرض مع مدير منظمة "الكسو" سبل توطيد التعاون مع وزارة الثقافة

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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه، في قصر الصنائع، اليوم، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الكسو" الدكتور محمد ولد اعمر، الذي شكر الوزير المرتضى على دعوته له زيارة لبنان ولقاء المسؤولين للبحث في تفعيل التعاون بين لبنان والمنظمة.



وجرى التداول بين المرتضى وضيفه في شؤون ثقافية من شأنها توطيد اواصر التعاون بين الوزارة والمنظمة من جهة، وعلى ان تنعكس اثار هذا التعاون بالمنفعة العامة على الجميع من جهة ثانية.



كما تطرق اللقاء الى البحث في "استحداث فرع للمنظمة في بيروت، وتنظيم اسبوع ثقافي عربي في العاصمة اللبنانية، مع السعي لاستضافة لبنان مؤتمر وزراء الثقافة العرب في دورته المقبلة بعد انعقاده في السعودية قبل نهاية العام الحالي، كما تناول اللقاء ايضا تنظيم زيارة لممثلين من الدول العربية الى مدينة طرابلس تمهيدا واستعدادا للتحضير لفعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية عام 2024، فضلا عن اهمية تفعيل التعاون بين منظمة "الكسو" واللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو