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قوى الأمن: توقيف مطلوب ملقب ب"الأخطبوط" اعترف بتشكيله عصابة لسرقة سيارات حديثة

3
AUGUST
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، ومن خلال مقاطعة المعلومات والتحقيقات مع عدد من الموقوفين، تمكنت عناصر هذا المكتب من معرفة هوية الرأس المدبر لإحدى عصابات سرقة السيارات، ويدعى: ف. ع. (مواليد عام 1983، لبناني) الملقب بالأخطبوط، وهو مطلوب للقضاء بموجب 11 مذكرة عدلية بجرائم سرقة سيارات.

كما توصلت الى أنه يقوم بتجنيد أشخاص لصالح العصابة المذكورة، ويدير عملية التنسيق ما بين أفرادها. كذلك، تبين أنه شديد الحذر في تنقلاته ويتخذ من مخيم برج البراجنة وحي السلم ملجأ له.

وبتاريخ 26-7-2022، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، كمنت به قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في محلة طريق المطار - مفرق مخيم برج البراجنة، وألقت القبض عليه.

وبالاستماع إليه، اعترف بتشكيله عصابة لسرقة سيارات حديثة الصنع، وبإقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة ما يفوق ال100 سيارة من محافظتي بيروت وجبل لبنان وإرسالها الى البقاع بغية تصريفها إلى سوريا لقاء مبالغ مالية.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف جميع المتورطين"

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