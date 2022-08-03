خاص- وليد الأشقر للـtayyar.org: كل ما يقوله جعجع يذكّرنا بماضيه الأسود

A + A -

ردّاً على ما قاله رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع هو الذي سأل:"الا يزال أحد يشك بفساد جبران باسيل؟ والازمة تكمن بالفساد ولذلك نريد انتخاب رئيس جمهورية يعالج هذه الازمة والتي تسبب بها حزب الله وحلفاؤه"...

ذكّر عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر من خلال اللبنانيين جميعاً جعجع، بتاريخه الحافل بالسرقات والفساد والخوّات التي كان يتقاضاها من سكّان المناطق التي كان يتغلغل فيها حينها وعلى المعابر غير الشرعية التي كان استحدثها مستخدماً هذه الثروة لبناء قصره الفخم في معراب اذ أنه بالتأكيد لم يجنِ هذه الأموال من مشاريعه الاستثمارية حين كان في السجن.

وأضاف الأشقر:"لذلك من الأفضل له أن يصمت لأن كل ما يتكلّم به يذكّرنا بماضيه الأسود".