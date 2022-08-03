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قوى الامن: توقيف معتد على قاصر في صيدا

3
AUGUST
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 27-7-2022، إدعى (ب.ع. من مواليد عام 1987، سوري الجنسية) أن مجهولا أقدم على التحرش جنسيا وممارسة أعمال منافية للحشمة مع ابنه القاصر الذي يبلغ عمره 12 عاما وذلك في محلة صيدا، وفر الفاعل الى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المعتدي، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت هذه الشعبة في خلال ساعات الى تحديد هويته، وهو (من مواليد عام 1977، لبناني) وبالتاريخ ذاته، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صيدا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بالاعتداء جنسيا على القاصر وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء"

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