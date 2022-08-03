خاص: هوكشتاين في بيروت ما بين 21 الى 24 الجاري

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يتوقع مرجع متابع للمفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"، أن يعود الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت خلال فترة ما بين 21 إلى 24 آب، كحدٍ أقصى، أي قبل نحو 10 أيام من موعد بدء "إسرائيل"، إستخراج الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها مع لبنان. ويأمل المرجع أن يحمل هوكشتاين معه الحل المرتجى لمسألة الترسيم قبل هذا الموعد المذكور آنفًا، مؤكدًا أن في حال لم يتوصل الوسيط الأميركي الى صيغة حلٍ لمسألة الترسيم مع لبنان، فأن الأوضاع آيلة حتمًا الى التصعيد