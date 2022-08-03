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في ذوق مصبح.. إطلاق مهرجان عالميّ غير مسبوق بدعم من وزارة السياحة

3
AUGUST
2022
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أطلقت شركة "Artists & More Entertainment" مهرجانًا عالميًّا ضخمًا لثلاثة أيّام، في "مدينة الملاهي" في زوق مصبح، من تنظيم شركة "Crazy Events " ودعم من وزارة السّياحة، يضم، “The Carnival City” و “Riton Live in Lebanon”.

وبحسب بيان "Artists & More Entertainment"، "يُعتبر “The Carnival City” الوجهة التّرفيهيّة الأضخم في المدينة. عودة بارزة وتجربة عائليّة مذهلة، تسعى إلى إحياء بيروت من جديد، من خلال جولة احتفاليّة لا تنتسى. كرنفال مخصّص للأولاد والعائلات من جميع الأعمار يهدف إلى احياء لبنان من جديد. فبعد النّجاح الهائل الّذي تحقّق مع "The Frozen City Ice World Tour" و “Jonas Blue On Ice”، تطلق Artists & More Entertainment أضخم المهرجانات".

ولفت البيان الى ان، "تذاكر “The Carnival City” تسمح لأي زائر الاستفادة من ألعاب كرنفاليّة مشوّقة وجولات ترفيهيّة ومحطّات طعام ممتعة واستعراضات وخشبات مسارح أربع وعروضات مميّزة ومنسّقي موسيقى DJ’s وفرق موسيقيّة ومجموعة من الإنتاجات التّرفيهيّة، ناهيك عن تجربة سينمائيّة حصريّة في الهواء الطّلق مزوّدة بتكنولوجيّات متطوّرة".

اضاف: "من جهة ثانية، ترقّبوا مهرجان “Riton Live in Lebanon” في 27 آب، مع تأدية أغانٍ حقّقت نجاحًا عالميًّا، مثل فرايداي Friday، وفايك آي دي Fake ID، وتورن مي أون Turn Me On، وغيرها، جلّ ما تهدف إليه هو ربط بيروت بالعالم من خلال الموسيقى، على خشبة مسرح عملاقة وبإنتاج راقٍ. للمرّة الأولى، سيؤدّي المنسّق الموسيقيّ العالميّ في لبنان، ساعيًا إلى وصل بيروت بباقي دول العالم مُستخدمًا موسيقاه. جدّدوا طاقتكم الشّبابيّة بفضل مغامرة ممتعة لم تشهدوا مثيلاً لها. كما تسمح لكم تذاكر “Riton Live in Lebanon” بالدّخول إلى مدينة The Carnival City، بالإضافة إلى الحفل الموسيقيّ العالميّ للتّرحيب بالفنّان riton . تُقسّم المناطق إلى 4 أقسام منها: قسم مخصّص للمراهقين وقسم للرّاشدين فوق سنّ 18، وطاولات للرّاشدين فوق سنّ 18 فضلاً عن صالات الكواليس الملتهبة. ويستقبلكم “The Carnival City” ابتداء من السّاعة الرّابعة بعد الظّهر حتّى الواحدة فجرًا، في السّادس والعشرين، والسّابع والعشرين، والثّامن والعشرين من آب وتُفتح بوّابة الحفل الموسيقيّ عند التّاسعة مساء".

واكد المدير التّنفيذيّ للشّركات أنطوني أبو أنطون "الشّغف الّذي احمله لموطني ودعمي له عن طريق استضافة أحداث ضخمة. أعلن رسميًّا وبكلّ فخر، انطلاق مشاريعنا الجديدة، وبعد طول انتظار جرّاء الجائحة؛ إنّها أضخم إنتاجاتنا لعام 2022"، مشددا على ان "لبنان يحتل دائمًا رأس القائمة".

ولفتت الشركة الى ان المهرجان تنظمه "شركة Crazy Events وتنتجه شركة Artists and More Entertainment، وتدعمه وزارة السّياحة اللّبنانيّة"، داعية الى "الاسراع في شراء التذاكر الآن عبر الموقع www.artistandmore.com، وللاستعلام، الاتصال على الرّقم: 81 21 91 01".

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