الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع للأوضاع الأمنية في البلاد ولزيارة هوكشتاين واستقبل وزير السياحة وملكة جمال لبنان وسفيرة كندا في زيارة وداعية

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم خلال

استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل المؤسسات التابعة

لوزارة الدفاع. كما تطرق البحث الى نتائج زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة

لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السيد آموس هوكشتاين الى بيروت يومي الاحد والاثنين

الماضيين.

وزير السياحة وملكة جمال لبنان

واستقبل الرئيس عون في حضور وزير السياحة وليد نصار ملكة جمال لبنان لعام 2022

الانسة ياسمينة زيتون يرافقها والدها السيد إسماعيل زيتون، وهنأها على فوزها باللقب متمنيا لها

التوفيق في مسؤولياتها في تمثيل الجمال اللبناني في المسابقات الدولية التي تقام لا سيما ملكة

جمال الكون وملكة جمال العالم، لافتا الى ان الجمال يتعزز أيضا بالثقافة والجهد لابراز وجه

لبنان الحضاري، لا سيما من الجيل الشاب الذي هو مستقبل الأوطان.

وشكرت الانسة زيتون الرئيس عون على تهنئتها لافتة الى انها ستبذل جهودها لتعكس

صورة لبنان الجمال والحضارة خلال المسابقات الدولية التي ستشارك فيها، كما ستعمل داخل

لبنان لمساعدة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وخلال اللقاء، عرض الوزير نصار للنشاطات التي تقوم بها وزارة السياحة ومنها رعايتها

لمسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان، لافتا الى ان الموسم السياحي كان مميزا هذه السنة وان اعداد

الوافدين الى بيروت عبر مطار رفيق الحريري الدولي تزداد يوما بعد يوم.

تصريح الملكة زيتون

وبعد اللقاء قالت ملكة جمال لبنان:

تشرفت بزيارة رئيس الجمهورية برفقة وزير السياحة، وقد تحدثت بصوت الشباب، وانا

واحدة منهم، عن أهمية دورهم والامل الذي يحتاجون اليه، حيث كان احتفال ملكة جمال لبنان

اكبر مثال على ذلك لما أعطاه من امل كبير لهم. كما تحدثت عن أهمية تعزيز دور المرأة في

لبنان، في ظل الإقرار بقدرتها على العطاء داخل مجتمعها بالإضافة الى قدرتها على تمثيله.

واطلعت الرئيس عون على برنامج عملي الذي يستهدف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية،

وقد رحب بالفكرة لا سيما انه من غير المعقول ان تكون هناك معاناة من هذا النوع في لبنان في

ظل اضطرار نسبة 53% من أطفاله الى عدم تناول احدى وجباتهم الغذائية اليومية، وما تعيشه

نسبة 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر. من هنا سأتكلم باسم الشعب اللبناني وذلك انطلاقا من

مسؤوليتي كملكة جمال لبنان

وختمت ساسعى جاهدة أيضا لاظهار صورة لبنان الجميلة من خلال مشاركتي في

مسابقة ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم التي ستقام في كانون الأول المقبل في كوستاريكا

والتي سيكون لي شرف تمثيل بلادي فيها امام العالم

سفيرة كندا في لبنان

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفيرة كندا في لبنان السيدة شانتال شاستوني في زيارة

وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان. ورافق السفيرة شاستوني السكرتيرة الأولى

في السفارة السيدة سحر غضبان والسكرتيرة الثانية السيدة سيلفي ميشو. وشكر الرئيس عون

السفيرة الكندية على الجهود التي بذلتها خلال وجودها في لبنان لتعزيز العلاقات اللبنانية-الكندية

وتطويرها في المجالات كافة وتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة. وتناول البحث خلال اللقاء

أوضاع الجالية اللبنانية في كندا والدور الذي يقوم به اللبنانيون وعائلاتهم في المجتمع الكندي

والمواقع التي وصل اليها عدد منهم.

رئيس هيئة الشراء العام

وفي قصر بعبدا، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليه الذي اقسم امام رئيس

الجمهورية اليمين القانونية عملا بنص الفقرة السابعة من المادة 79 من قانون الشراء العام الرقم

244 تاريخ 19/7/1921 والذي نشر في الجريدة الرسمية في 29/7/2021 وبدأ العمل به بعد

سنة من نشره أي اعتبارا من 29/7/2022.

ونص القسم على الاتي:

اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجباتي بامانة واستقلال وإخلاص وان أكون حريصا على

تطبيق القوانين والأنظمة وان احافظ على اسرار الوظيفة وكرامتها

وتمنى الرئيس عون للدكتور العلية التوفيق في مهامه الجديدة مركزا على أهمية اعتماد

الشفافية والعدالة والمساواة في كل ما يتصل بعمل هيئة الشراء العام التي منحها القانون

صلاحيات واسعة وهي تعتبر من الإنجازات الإصلاحية الضرورية.