السفير الاوكراني يكشف ما الذي تحمله سفينة "رازوني" الى لبنان!

A + A -

لفت السفير الأوكراني في بيروت إيهور أوستاش، إلى "أننا طلبنا من المدّعي العام اللبنانيّ إعادة فتح تحقيق بشأن السفينة التي تنقل حبوبًا أوكرانيّة مسروقة"، معلنًا "أننا نتوقّع وصول 26 ألف طن من الذرة المصدَّرة بشكل قانونيّ على متن سفينة "رازوني" إلى لبنان، في غضون 4 إلى 5 أيام".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن اكتمال تفتيش سفينة شحن الحبوب الأوكرانية، التي انتلقت من ميناء أوديسا الأوكراني سابقًا، لتكمل مسارها إلى لبنان". وهي أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا بموجب اتفاقية شحن الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية أممية، متجهة إلى لبنان.

وفي 22 تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة