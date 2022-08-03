بشرى سارة من وزير الشؤون الى اللبنانيين... اليكم موعد دفع المساعدات المالية للمستفيدين من برنامج "أمان"

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بيان صادر عن وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار حول برنامج أمان:

بعد الإجتماع الأسبوعي لفريق عمل برنامج "أمان" في السرايا الحكومي للاطلاع على آخر المستجدات المتعلّقة بتنفيذ البرنامج والنظر في مدى التأخير في الدفع، أودّ أن أعتذر من اللبنانيين على التأخر في الدفع هذا الشهر لأسباب عدّة، أبرزها إضراب موظفي القطاع العام. كما أبشّر المستفيدين بأن الدفع سينطلق الأسبوع المقبل وسنبعث برسائل نصية للأشخاص المستحقين إبتداءً من يوم الاثنين المقبل، على أمل أن نرسل الرسائل في المرحلة المقبلة باكراً لكي تكون الدفعات متوازنة في آخر الشهر.