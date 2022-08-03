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الحرارة الى مزيد من الارتفاع... فكم ستبلغ في الايام القليلة المقبلة؟

3
AUGUST
2022
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وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس  غدا،  غائما جزئيًا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في بيروت والمناطق الساحلية الشمالية، بينما ترتفع بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية والجنوبية، وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر. وجاء في النشرة الاتي:

-  الحال العامة: يتأثر لبنان اعتباراً  من  يوم غد الخميس بكتل هوائية حارة ويكون تأثيرها بشكل خاص في المناطق الجنوبية والداخلية، حيث تتخطى درجات الحرارة ال 40 في بعض مناطق البقاع وتستمر حتى نهاية الأسبوع حيث تنحسر تدريجياً. تحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية. معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الاربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترات الصباحية والمسائية ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل.

الخميس: غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في بيروت والمناطق الساحلية الشمالية، بينما ترتفع بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية والجنوبية، وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر .

الجمعية: غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة خصوصا في الجنوب والداخل حيث تتجاوز درجات الحرارة في البقاع ال 40 درجة وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ومن المتوقع إن تقترب الحرارة المحسوسة من 35 درجة . ويحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية بخاصة في الداخل، ومن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وننصح بالاكثار من شرب المياه.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وبقاء درجات الحرارة مرتفعة في الداخل والجنوب، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية .

- الحرارة عل الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً ، جنوبية ليلاً، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و85 %.

 - حال البحر: متوسط ارتفاع الموج،  حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,50

- ساعة غرب الشمس: 19,37

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