معطيات هامة... هذا ما كشفه أبو حبيب عن ملف ترسيم الحدود البحرية!

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أكد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أن "المفاوضات في ملف ترسيم الحدود قطعت اشواطا بعيدة ودخلنا في كثير من المراحل المتقدمة وصولا الى المراحل التقنية التي هي من مهمة أعضاء من فريق المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين واللبنانيين من الاختصاص نفسه".