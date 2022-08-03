معطيات هامة... هذا ما كشفه أبو حبيب عن ملف ترسيم الحدود البحرية!

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أكد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أن "المفاوضات في ملف ترسيم الحدود قطعت اشواطا بعيدة ودخلنا في كثير من المراحل المتقدمة وصولا الى المراحل التقنية التي هي من مهمة أعضاء من فريق المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين واللبنانيين من الاختصاص نفسه".
ولفت بوحبيب إلى انه سأل فور وصول هوكشتاين إلى مكتبه عن بقية أعضاء الفريق المرافق له بعدما لاحظ انّ معاونيه خمسة، وانّ مَن رافقه الى اللقاء كانوا ثلاثة، فلفته هوكشتاين الى "ان الغائبين عن المشاركة في اللقاء يشاركون الآن مع الفريق التقني اللبناني في صوغ التفاهمات التي انتهينا إليها في لقاء قصر بعبدا. فما تفاهمنا عليه يجب ان احمله على الفور الى اسرائيل في اسرع وقت ممكن، لأنّ الوقت مهم جدا وهناك معطيات علينا احتسابها بدقة ومراعاتها".