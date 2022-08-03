"الأخطبوط" في قبضة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، ومن خلال مقاطعة المعلومات والتحقيقات مع عدد من الموقوفين، تمكنت عناصر هذا المكتب من معرفة هوية الرأس المدبّر لإحدى عصابات سرقة السيارات، ويدعى:

ف. ع. (مواليد عم 1983، لبناني) الملقب بــ" الاخطبوط"

وهو مطلوب للقضاء بموجب /11/ مذكّرة عدليّة بجرائم سرقة سيّارات.

كما توصّلت الى أنه يقوم بتجنيد أشخاص لصالح العصابة المذكورة، ويدير عملية التنسيق ما بين افرادها، كذلك تبين أنه شديد الحذر في تنقلاته ويتخذ من مخيّم برج البراجنة وحيّ السّلم ملجأً له.

بتاريخ 26-7-2022، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، كمنت به قوة من مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في محلة طريق المطار/ مفرق مخيّم برج البراجنة، وألقت القبض عليه.

باستماعه، اعترف بتشكيله عصابة لسرقة سيّارات حديثة الصّنع، وبإقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة ما يفوق الـ /100/ سيّارة من محافظتي بيروت وجبل لبنان وإرسالها الى البقاع بغية تصريفها الى سوريا لقاء مبالغ مالية.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختصّ، والعمل جار لتوقيف جميع المتورّطين.