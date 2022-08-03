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موسيقار لبناني في ذمّة الله!

3
AUGUST
2022
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وافت المنية المايسترو اللبناني إحسان المنذر فجر اليوم (الأربعاء) بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاماً.

نال المنذر جوائز عدة، منها: الجائزة الأولى من تونس سنة 1994 في مهرجان "الميكروفون الذهبي" على أغنية "لا أريد اعتذارا ً" (بصوت سمية بعلبكي)، والجائزة الثانية سنة 1996 في مهرجان القاهرة على أغنية "نهر الايام" بصوت لور عبس (شعر ايليا أبو شديد).

وحاز عام 2006 على تكريم دار الأوبرا (الإسكندرية) من جمعية فناني الإسكندرية.

ولحّن لمطربين كبار على غرار ماجدة الرومي وأشهر أعمالها لأحسان المنذر أغنية كلمات ولحّن للفنان راغب علامة أجمل اغانية "بكرا بيبرم دولابك" و"لو شباكك عشباكي" و"الكتب العتيقة " وللفنانة جوليا بطرس أغنية "وقف يا زمان" وللفنان نزيه المغربي أغنية "عيونك شفتا" وللفنانة صباح ووليد توفيق وسميرة سعيد وغيرهم الكثير من الفنانين. قام بقيادة الفرقة الموسيقية لبرنامج ستديو الفن للمخرج الكبير سيمون أسمر سنة 1982 و1988.

وقام بتوزيع اغاني لكثير من الملحنين مثل الملحن الراحل فيصل المصري "بكام الورد يا معلم " وللملحن نور الملاح.

لها

 

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