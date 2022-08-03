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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 آب 2022

3
AUGUST
2022
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

سأل عضو في لقاء نيابيّ مرجعه السياسيّ عن موقفه من ترشيح شخصية غير مدنية لرئاسة الجمهورية فقال إن موقفه المبدئي معروف وإن ترشيح البعض لهذه الشخصية مناورة في مواجهة المرشح الجدي المنافس للتفاهم على اسم ثالث وإنه يفضل دخول المرحلة النهائية بدل الشراكة في المناورات.

 

كواليس

أبدى مرجع عسكري روسي رفيع شارك في متابعة المناورة العسكرية المشتركة للوحدات العسكرية الروسية مع الجيش السوري أجريت في شمال سورية وتضمنت استخداماً لأسلحة البر والبحر والجو دهشته لحجم ونوع ومستوى الأداء العسكري السوري، قائلا هذا جيش من أهم جيوش المنطقة جاهز للحرب.

 

 


اللواء: أسرار

همس
لا يُخفي دبلوماسي غربي العلاقة بين التقدُّم المحقق في مفاوضات الملف النووي والترويج الإيجابي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية..


غمز
يواجه موظفون أجانب صعوبة في فهم الأسباب التي حالت لغاية تاريخه دون تأليف الحكومة، وعلى أي مرجع تقع المسؤولية المباشرة؟


لغز
يدور لغط في أوساط الموظفين والمتقاعدين حول المستوى الهائل الذي ستصل إليه رواتب القضاة والنواب، خلافاً للنفي المتكرّر عن صرف النظر حول إعادة احتساب الرواتب على أساس دولار 8000 ليرة لبنانية.

 

 


نداء الوطن: خفايا

تساءل مصدر قضائي عن سبب امتناع وزارة الاقتصاد عن تطبيق قرار وزير الاقتصاد السابق الصادر في العام 2020 والذي يلزم المطاحن ومستوردي القمح بإيداع وزارة الاقتصاد كل الاثباتات التي تبين الكميات المباعة والذي يمنع بيع اكثر من 10 أطنان شهرياً لغير التجار المسجلين، معتبراً ان عدم الالتزام بهذه الآلية وعدم تعبئة اللائحة الرقمية يعني عدم تحديد المستفيد النهائي من هذه السلعة المدعومة للتغطية على تواطؤ وزارة الاقتصاد مع المحتكرين واللصوص.

 

تبين ان صراع العصابات في مدينة صور قد نتج عنه لغاية تاريخه اكثر من 6 قتلى و 100 جريح معظمهم بإطلاق نار، في ظل تراخي وغياب بعض الاجهزة الامنية والجهات القضائية.

 

تشهد الاسواق حركة تخزين هائلة للادوات الكهربائية والالكترونية تحسباً لرفع الدولار الجمركي.

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