الديار: حزب الله لم يتبنّ ترشيح فرنجيّة بعد: قد يستدعي مجموعة واسعة من الفيتوات المحلية والخارجية عليه

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بعض ما جاء في مقال محمد علوش في الديار:

على الرغم من أن الكثير من الأوساط تطرح معادلة أن رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية هو المرشح الأفضل لرئاسة الجمهورية بالنسبة إلى "حزب الله"، إلا أن الحزب لا يزال حتى الساعة يتجنب الإعلان رسمياً عن دعمه له، بالرغم من إقتراب الدخول في زمن الانتخابات الرئاسية مطلع أيلول المقبل.



من حيث المبدأ، هناك من يتحدث عن أن السبب الأساسي في ذلك يعود إلى أن هذا التبني لا يزال يحتاج إلى المزيد من البحث داخل الفريق الواحد قبل المضي قدماً به...

في المقابل، هناك عامل أساسي لا ينبغي تجاهله عند الحديث عن حزب الله وتوجهه الرئاسي، يكمن بأن تبني ترشيح فرنجية رسمياً من جانب الحزب، قد يستدعي مجموعة واسعة من الفيتوات المحلية والخارجية عليه...

الأكيد حتى اليوم أن حزب الله قرر التريث بالملف الرئاسي، ولو أن الامور في البلد بقيت على ما كانت عليه منذ شهرين، لكان الحزب بدأ مقاربة الرئاسة مطلع آب، والأكيد أيضاً حتى اليوم غياب أي تسوية رئاسية يُعمل عليها، والدليل قلق الرئيس نبيه بري من الفراغ الرئاسي وإمكانية تأثيره على القدرة التشريعية للمجلس النيابي.