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مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الثلاثاء 2 آب 2022:

غادر آموس هوكشتاين إلى فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة، وفي انتظار عودته بالجواب الاسرائيلي على المطالب اللبنانية، وعلى جري العادة، ملأ المحللون والمستنتجون والمتكهنون الوقت الضائع، بتحليلات واستنتاجات وتكهنات أكثرها بعيد من الواقع، ولا يستند إلى معطيات موثوقة، لا يملكها إلا من شارك في اجتماع الأمس في بعبدا، ومن له القدرة في التأثير ميدانياً وسياسياً في المعادلة. وفي هذا السياق، لفت تجديد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم موقف المقاومة الذي وصفه بالواضح والجليّ من ملف الترسيم، حيث قال: نريد حقوقنا كاملة، بمياهنا وحدودنا ومنطقتنا الاقتصادية الخاصة، وبغازنا ونفطنا ورفع الحظر عن الشركات التي نستقدمها للتنقيب، ورهاننا على المقاومة وسلاحها في حفظ حقوقنا وسيادتنا وختم: “هناك من لا يجرؤ على قبول هبة الفيول المجاني لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان لانه ينتظر الاذن من الاميركيين الذين يحاصرون بلدنا ومع ذلك يتغنون بالسيادة والاستقلال”. . وفي غضون ذلك، يبدو كأن اللبنانيين لم يعودوا يكترثون لأخبار تشكيل الحكومة، التي احتجزها الرئيس المكلف عند مسودته الأولى التي تلاعب فيها بالتوازنات وأخلَّ بالمعايير، مقدماً إياها وهو على علم مسبق بأنها لا تمرّ. أما الاستحقاق الرئاسي، فيبدو بدوره حتى اللحظة رهينة حزورة الفراغ، الذي يعمل الجميع وكأنه حاصل، ولو أن لا معطيات ملموسة تؤكد الأمر أو تنفيه. وتبقى بداية النشرة من ملف الترسيم.