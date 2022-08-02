اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة درست اقتراحات قوانين القضاء الاداري

A + A -

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، جلسة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النواب: أشرف بيضون، أسامة سعد، حسين الحاج حسن وحليمة القعقور، وممثل نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.



وتابعت اللجنة "درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، واطلعت على نظام مجلس شورى الدولة الحالي وعلى تعديل القانون المذكور، الذي لم يطبق الى تاريخه، خصوصا لجهة المحاكم الادارية الاقليمية.



واستمعت إلى ممثل نقابة محامي بيروت، الذي أبدى ملاحظات على الاقتراحات قيد الدرس.



وتداول أعضاء اللجنة في بعض النقاط المتضمنة في الاقتراحات قيد الدرس. وبنتيجة النقاش، تقرر العمل على التعديلات المطلوبة على أن تاتي متسقة مع المعايير الدولية للعمل القضائي واستقلاليته.

وبحثت في مسألة دعوة الجهات المعنية بالاقتراحات المذكورة سواء الجهات الرسمية أم غير الرسمية.



ورفعت الجلسة على أن تتابع عملها الثلثاء المقبل.