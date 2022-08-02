حملة Special Heroes : فتح المجال لذوي "الاحتياجات الإضافية" للتطوع في الدفاع المدني

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أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع جمعية Joe Rahal foundation حملة بعنوان Special Heroes تهدف إلى احتضان الشبان والشابات من ذوي "الاحتياجات الإضافية" من خلال تطويعهم في غرفة العمليات المركزية التابعة لها.

وفي هذا السياق، تعلم المديرية العامة للدفاع المدني الراغبين بالتطوع في غرفة العمليات المركزية، من ذوي الاحتياجات الإضافية، التواصل معها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.civildefense.gov.lb أو مكتب شؤون الموظفين عبر الاتصال على الرقم ٠١/٢٩٠٠٢٩ لتقديم الطلبات واتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة.