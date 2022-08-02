وزير الاشغال استقبل وفدا من كلية الهندسة في "اللبنانية": الانفتاح على التعاون مع الكلية بما يخدم المرافق العامة التابعة للوزارة

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، كلا من عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدكتور رفيق يونس والدكتور عبدالله زيعور من كلية العلوم في الجامعة، وتناول البحث في افاق ومجالات التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية.



وأكد حميه "أهمية التعاون مع كلية الهندسة في كافة القطاعات التي تعنى بها الوزارة، وخصوصا في مجالات مراقبة جودة تنفيذ الأعمال، والأعمال المخبرية التي تحتاجها الوزارة وكذلك في ما خص أعمال التصميم والاستشارات الهندسية، اضافة الى التعاون مع الكلية لتفعيل وتشغيل المختبر المركزي التابع للوزارة".



وختم حميه أنه "لن يدخر جهدا في العمل على تحسين الخدمات في كافة مرافق الوزارة سواء في المرافئ والمطار وكذلك المباني والطرقات".