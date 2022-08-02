مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - صيدا أوقف شخصين يروجان المخدرات من داخل شقة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:



"ضمن إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - صيدا في وحدة الشرطة القضائية، لملاحقة تجار ومروجي المخدرات، توافرت معلومات لهذا المكتب عن حصول عمليات ترويج مخدرات داخل شقة في محلة القرية.



على الأثر، دهمت قوة من المكتب المذكور الشقة، وأوقفت كل من: ط. ع. (مواليد عام 1985، فلسطيني) و ح. ا. (مواليد عام 1979، لبناني).



رغم قيام الأخير - وهو مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات عدلية بجرائم مخدرات وتجارة أسلحة وتزوير- بشهر مسدس حربي بوجه العناصر، تم ضبطه مع ممشط و/10/ طلقات صالحة للاستعمال.

بتفتيش الشقة عثر في داخلها على كمية من مادة الكوكايين، دواء مخدر، أكياس تستعمل لتوضيب المخدرات وترويجها، ميزان حساس، حقنة ومصفاة، مبلغ مالي عبارة عن /3,665/$، بندقية صيد مع /5/ طلقات عائدة لها، منظار للمراقبة، وجهاز لاسلكي عدد /2/.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.