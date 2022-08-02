مدير عام "كهرباء زحلة" التقى سفير ألمانيا: مستعدون لإطلاق مشروع إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

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زار السّفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، معمل إنتاج شركة "كهرباء زحلة"، واضطّلع من مدير عام الشّركة أسعد نكد على قدرته الإنتاجيّة الّتي تصل إلى نحو 65 ميغاواط، موزّعة على مدينة زحلة و17 بلدة بقاعيّة تضمّ 70 ألف مشترك من مختلف الأحزاب والطّوائف اللّبنانيّة.

كما عرض نكد لـ"تطلُّع الشّركة في المستقبل إلى إنتاج الكهرباء من خلال الطّاقة البديلة عبر الشّمس بقدرة تتراوح بين 30 و 35 ميغاواط، كمطلب محلّي ودولي للتّخفيف من كلفة الفاتورة، نظرًا لارتفاع أسعار المحروقات والفيول".

وعن مصير الكهرباء في زحلة، قبل أشهر على انتهاء العقد التّشغيلي، أوضح نكد أنّ "القرار بهذا الأمر يعود إلى مجلس النواب، عبر إجراء مناقصات، وفي حال فازت شركة "كهرباء زحلة" فهي مستعدّة لإطلاق مشروع إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بقدرة تتراوح بين 30 و35 ميغاواط بكلفة أقل بـ40%، لنكون أوّل شركة لبنانيّة تنتج عبر الطاقة الشمسية، في ظلّ تأثير الأزمة الأوكرانيّة الرّوسيّة على الفيول".

بدوره، لفت السّفير الألماني إلى "أهميّة هذه التّجربة ضمن شركة "كهرباء زحلة"، معربًا عن أمله أن "تُعمَّم على كلّ البلدات اللّبنانيّة الّتي تعاني من مشكلة الكهرباء".