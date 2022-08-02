بطولة لبنان للدراجات: نادي عاليه احتفظ بلقب الفرق وحنوش بطل النخبة والماسترز لجورج وديع

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نظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية بطولة لبنان لدراجة الطرق في المناطق الجبلية وعلى علو يناهز 2000 متر.



إنطلق سباق بطولة لبنان لفئتي النخبة والماسترز على الأوتوستراد الذي يربط منطقة الزعرور ببلدة بسكنتا في أعالي المتن بمشاركة 30 دراجا ينتمون الى 9 اندية اتحادية بالاضافة الى دراجي فريقي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمسافة 114 كيلومترا (8 لفات) للنخبة و 85.5 كيلومترا (6 لفات) للماسترز.



ونجح دراج نادي عاليه للدراجات جيلبير حنوش ،المقيم في فرنسا، في السيطرة على بطولة لبنان لدراجات الطرق محققا الفوز.

فيما احتل المركز الثاني عثمان عدرة (نادي الغزال الرياضي). اما لمركز الثالث فكان من نصيب عبد العزيزالمانع (نادي هومنتمن بيروت).

وفي فئة الماسترز احرز لاعب هومنتمن انطلياس جورج وديع لقب البطولة فيما احتل المركز الثاني بسام ضناوي (نادي الغزال الرياضي) والمركز الثالث جان وهبه (نادي عاليه للدراجات).

وتصدر نادي عاليه ترتيب الفرق برصيد 38 نقطة، امام الغزال الرياضي 24 نقطة، والجيش 20 نقطة.