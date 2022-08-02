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رعد: رهاننا على المقاومة وسلاحها في حفظ حقوقنا وسيادتنا

2
AUGUST
2022
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رأى رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في خلال المجلس العاشورائي في بلدة عين بوسوار - اقليم التفاح، ان "الاميركي يريد ان يلوي ذراع المقاومة وان يخضع ارادة شعبنا. واستكباره يمنعه من ان يقر بالحقائق وان يعترف بأننا شعب يلتزم نهج الامام الحسين الذي رسم لنا المعادلة التي تقول: هيهات منا الذلة".

واعتبر انه "بعد فشل الاميركي ومعه الاسرائيلي في اخضاع شعبنا عبر الحرب والعدوان والعمليات الامنية، لجأ قبل فترة الى استخدام الحصار والتضييق الاقتصادي والنقدي ومنع الشركات من التنقيب في مياهنا عن الغاز والنفط وسهل للاسرائيلي كل ما يحتاجه لاستخراج الغاز من مياه فلسطين المحتلة، وراح يراوغ ويعطل ترسيم حدودنا البحرية، الى ان اندلعت ازمة الغاز في اوروبا، فجاء مستعجلا لتأمين مصالح الاسرائيلي والاوروبي على حساب مصلحتنا وسيادتنا الوطنية".

واكد رعد ان "موقفنا في المقاومة واضح وجلي. نريد حقوقنا كاملة بمياهنا وحدودنا ومنطقتنا الاقتصادية الخاصة وبغازنا ونفطنا ورفع الحظر عن الشركات التي نستقدمها للتنقيب عندنا واستخراج غازنا"، وقال: "رهاننا على المقاومة وسلاحها في حفظ حقوقنا وسيادتنا".

وختم: "هناك من لا يجرؤ على قبول هبة الفيول المجاني لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان لانه ينتظر الاذن من الاميركيين الذين يحاصرون بلدنا ومع ذلك يتغنون بالسيادة والاستقلال".

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