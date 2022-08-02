مأتم مهيب لوالد المدير العام للامن العام في كوثرية السياد بمشاركة ممثلين عن الرؤساء ووزراء ونواب وسفراء ووفد مثل الكاظمي وأبو كسم نقل تعازي البطريرك الراعي

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شيع أهالي بلدة كوثرية السياد في مأتم مهيب الراحل السيد كاظم محمد ابراهيم

(الرئيس السابق لاتحاد نقابات أصحاب الافران والمخابز) والد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي توفاه الله عصر أمس .



وأم الصلاة على جثمانه إمام البلدة السيد حسن إبراهيم والسيد كاظم ابراهيم. ثم ووري في جبانة البلدة.



وشارك في المأتم: وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، النائب هاني قبيسي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الفريق الاول في الجيش العراقي محمد البادي ممثلا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الرئيس حسان دياب، وزير الهارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب ، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا ممثلا الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، قائد قوة "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو وسفير دولة فلسطين أشرف دبور.



كما شارك في التشييع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، النائب غسان عطا الله ممثلا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والنواب ميشال موسى، علي خريس ايوب حميد، قاسم هاشم، علي عسيران، جهاد الصمد وقبلان قبلان والوزراء السابقون: رمزي مشرفية، محمد شقير، محمد فهمي ووئام وهاب وغازي وزني، والنواب السابقون: مصطفى حسين، اميل رحمة، نادر سكر،أسعد حردان وعلي بزي.



وحضر قائد منطقة الجنوب في الجيش العميد روجيه الحلو ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون والعميد حسين خشفة ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد بلال الحجار على رأس وفد اضافة الى شخصيات وفاعليات والضباط الكبار في الامن العام ومن الاجهزة الامنية وفاعليات بلدية واجتماعية وثقافية وروحية ودينية وأهالي القرى المجاورة ووفود من مختلف المناطق.



ونقل مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الاب عبدو بو كسم تعازي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى للواء ابراهيم والعائلة.



كما حضر معزيا على التوالي: نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، سفير دولة قطر ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير مع وفد، وفد الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، المفتي الشيخ عباس زغيب، الشيخ فؤاد خريس ممثلا العلامة السيد علي فضل الله، الشيخ حسين غبريس ممثلا "تجمع العلماء المسلمين"، امين عام "التجمع العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود مع وفد، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافيين علي يوسف، السيد رباب الصدر شرف الدين، رئيس تحرير جريدة "الديار" شارل أيوب، ناشر جريد السفير طلال سلمان،.



وحضر امين سر حركة "فتح" فتحي ابو العردات مع وفد،الدكتور احمد عبد الهادي ممثل حركة حماس في لبنان، علي فيصل ممثل "الجبهة الديموقراطية في لبنان".



كما تلقى اللواء ابراهيم اتصال تعزية من رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" اسماعيل هنية .