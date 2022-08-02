جميل السيد يكشف عن 6 مليارات دولار هدر في قطاع الخليوي: "خلي المرأة تحكم لأنو جربنا كل الرجال"

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أعلن النائب جميل السيد في تصريح بعد مشاركته في جلسة لجنة الادارة والعدل "صدور تقرير عن ديوان المحاسبة حول التجاوزات في قطاع الخليوي"، ولفت إلى أن "هناك 6 مليارات دولار هدر في قطاع الخليوي".



ولفت إلى أنّ "التقرير رفع إلى الرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي ووزير الاتصالات ووزير المال، وهذا الموضوع هو الاولوية"، وأشار إلى أنّه "يفرض على لبنان شروط قاسية مرتبطة بمتطلبات صندوق النقد الدولي. كل هذه الامور سترتب اعباء على الشعب اللبناني"، وسأل: هناك 6 مليارات هدر ولم يتحرك احد من الدولة؟".



وقال: "أثرت هذه النقطة وقلتها لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان وساقولها لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان".



وتناول النائب السيد موضوع المناقصات، معتبراً أنّ "6 مليارات دولار تخرج لبنان من الحفرة"، وحيا "القضاة النسوة الثلاثة"، وقال:"خلي المرأة تحكم لأنو جربنا كل الرجال".