الرئيس عون امام وفد السكو: التنسيق بين الدول العربية في المجال الثقافي العربي مهم وضرورة توافر الإمكانات لتعزيز دور الثقافة والتربية في المجتمعات

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، نشاطاً دبلوماسيا استهله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باستقبال وزير

الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب واجرى معه جولة أفق في التطورات المحلية والإقليمية

والدولية، كما تم تقييم المحادثات التي اجراها امس الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم

الحدود البحرية الجنوبية السيد اموس هوكشتاين، والمعطيات التي توافرت حول الاتصالات التي يقوم بها

الوسيط الأميركي لتحريك ملف المفاوضات غير المباشرة والتي يفترض ان تستكمل بترسيم الحدود.

المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، المدير العام للمنظمة العربية

للتربية والثقافة والعلوم (السكو) الدكتور محمد ولد أعمر، يرافقه منسق المشاريع الثقافية في المنظمة السيد عبد

الهادي الغماري، وذلك لاطلاع رئيس الجمهورية على نشاطات المنظمة عموما وفي لبنان خصوصا. وأشار

الدكتور اعمر الى ان المنظمة كانت السباقة الى دعم لبنان خلال الازمة التي مر بها من خلال تنظيم لقاءات

تناولت مجالات عدة، وضعت خلالها خبرة المنظمة في مجال التربية والعلوم بتصرف القيمين على هذا الملف

في لبنان. ولفت الى ان التحضيرات جارية للاحتفال في العام 2024 بمدينة طرابلس كعاصمة للثقافة العربية،

وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية.

وتحدث الوزير مرتضى عن التنسيق القائم مع منظمة السكو التي تضم الدول العربية والتي يستفيد لبنان من

طاقاتها للمحافظة على الموروث الاثري وعلى كل ما له انعكاسات إيجابية على الهوية الثقافية.

ورحب الرئيس عون بالدكتور اعمر، متمنيا له التوفيق في جهوده لتعزيز التعاون التربوي والثقافي والعلمي مع

لبنان والدول العربية. وهنأه لمناسبة العيد الـ 52 لتأسيس المنظمة الذي صادف في 25 تموز الماضي. ولفت

الرئيس عون الى ان التنسيق بين الدول العربية في المجال الثقافي العربي مهم، لاسيما وان العمل الثقافي يدفع

الثمن غاليا نتيجة الازمات العديدة التي يمر بها العالم ودول المنطقة العربية من حروب ونزاعات ومآس

وتهجير وازمات اجتماعية وغيرها من التداعيات السلبية على مسيرة النهوض ومسار تحقيق اهداف التنمية

المستدامة. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة توافر الإمكانات لتعزيز دور الثقافة والتربية في المجتمعات

نتيجة الازمات الاقتصادية الحادة وما تسببه من انعكاسات على الأجيال الشابة.

تسلم أوراق اعتماد

الى ذلك، تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد خمسة

سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفير جمهورية الاوروغواي الشرقية Carlos GITTO، وسفير جمهورية

كازاخستان راسول جومالي، وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية Hamish

COWELL CMG، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى اماني همداني، وسفير تركمانستان

Muhammetgeldi AYAZOV.

وجرت المراسم الرسمية لتقديم أوراق الاعتماد، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب،

والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل

شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير علي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر الجمهوري، عزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها كل سفير،

وتم رفع علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك، حيّا سفير كل من الدول

المذكورة العلم قبل ان يستعرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، ليدخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط

صفيّن من الرمّاحة، ومنه الى صالون السفراء لتقديم اوراق اعتماده الى الرئيس عون، وتعريفه على اعضاء

البعثة الدبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

وخلال الحفل، نقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء وقادة بلادهم، وشددوا على العمل على كل ما من

شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين دولهم ولبنان.

وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى قادة ورؤساء دولهم، مؤكداً في المقابل حرص لبنان على تمتين

العلاقات مع دولهم الشقيقة والصديقة بما يعود بالفائدة على لبنان ودولهم وشعوبهم واللبنانيين. وتمنى الرئيس

عون للسفراء الجدد التوفيق في مهامهم الجديدة.

وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدّموا اليوم اوراق اعتمادهم:

* سفير جمهورية الاوروغواي الشرقية Carlos GITTO:

- حائز على دكتوراه في العلوم الدبلوماسية، وعلى إجازة في الحقوق والعلوم السياسية.

- أجرى دورات تدريبية للدبلوماسيين في نطاق المركوسور.

- تقلب في مناصب إدارية عدة، لا سيما في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثم وزارة خارجية بلاده.

- بين عامي 1995-2000، عين سكرتيرا ثانيا لسفارة بلاده في اوتاوا، كندا، قبل ان يعين بين عامي 2003-

2004 مستشارا لدى سفارة بلاده في العاصمة الأميركية واشنطن.

- عين بين عامي 2011-2017، وزيرا، ونائب رئيس بعثة بلاده في الارجنتين، قبل ان يعين بين عامي

2018-2021، مديرا لمكتب الشؤون الأوروبية لدى وزارة خارجية بلاده.

- عمل على انشاء اللجنة الصحية المشتركة على الحدود بين بلاده والبرازيل، كما شغل منصب منسق اللجنة

المشتركة بين بلاده والبرازيل لأجل التخطيط الاستراتيجي والاندماج المثمر.

- عمل على تطوير عدد من المشاريع الثقافية.

- في العام 2016 انجز 30 سنة من الخدمة العامة ضمن اطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما لدى

وزارة خارجية بلاده.

* سفير جمهورية كازاخستان راسول جومالي:

- من مواليد العام 1971.

- تقلب في مناصب إدارية عدة، حيث عين بين عامي 1996-1998، سكرتيرا ثالثا ومن ثم سكرتيرا ثانيا لدى

سفارة بلاه في مصر.

- في العام 1999، عين رئيس وحدة في قسم التعاون الثنائي لدى وزارة خارجية بلاده.

عين بين عامي 1999-2000، رئيس المكتب الإعلامي لوزارة خارجية بلاده، قبل ان يعين بين عامي

2000-2002، المسؤول الإعلامي لرئيس وزراء بلاده، ورئيسا لمكتب الاعلام التابع لرئاسة الحكومة.

-عين بين عامي 2004-2005، قنصلا عاما لبلاده لدة الامارات العربية المتحدة.

-عمل كناشر لمجلة تربوية باللغة الكازاخستانية بين عامي 2010-2011، وهو كان منذ العام 2008 الى

اليوم ناشرا لمجلة الدراسات .Exclusive

* سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية Hamish COWELL CMG:

- تقلب في مناصب إدارية عدة، حيث بدأ عمله كمساعد في قسم ايران-العراق والشرق الأوسط، في وزارة

خارجية بلاده، بين عامي 1987-1988.

- عين سكرتيرا ثانيا لدى سفارة بلاده في كولومبو بين عامي 1989-1992، قبل ان يعين نائب رئيس بعثة

بلاده وسكرتيرا سياسيا اول لسفارة بلاده في طهران بين عامي 1992-1994.

- عين بين عامي 1996-1999، رئيس القسم السياسي والاقتصادي لسفارة بلاده في القاهرة.

- عين في العام 2000، في رئاسة الحكومة البريطانية، قبل ان يعمل باحثا مساعدا لدى المعهد الدولي

للدراسات الاستراتيجية بين عامي 2000-2001.

- بين عامي 2005-2009، عمل سكرتيرا اول، ومن ثم رئيس قسم السياسات الدولية لسفارة بلاده في

باريس.

- عين بين عامي 2013-2017، سفيرا لبلاده في تونس.

- عين بين عامي 2017-2021، سفيرا لبلاده في مسقط.

* سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى اماني همداني:

- حائز على ماجيستر في الدراسات الدولية من جامعة طهران في العام 2018.

- يتقن العربية، وملم بالانكليزية.

- تقلب في مناصب إدارية عدة، حيث عين نائبا لمدير مكتب وزير الخارجية بين عامي 1992-1994.

- عين خبيرا في دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة خارجية بلاده بين عامي 1994-1995.

- عين نائب رئيس بعثة بلاده في القاهرة بين عامي 1995-1999.

- عين خبيرا في مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة خارجية بلاده بين عامي 1999-2006.

- عمل مساعدا لمدير عام مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2006-

2009.

- عين رئيس بعثة بلاده في القاهرة بين عامي 2009-2014.

- عمل في مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة خارجية بلاده منذ العام 2014 وحتى تعيينه سفيرا

لبلاده في لبنان.

* سفير تركمانستان Muhammetgeldi AYAZOV:

- من مواليد العام 1979.

- عمل في شركة خاصة للترويج السياحي بين عامي 2001-2010.

- تقلب في مناصب إدارية عامة، حيث عين سكرتيرا ثالثا في قسم المنظمات الدولية التابع لوزارة خارجية

بلاده، بين عامي 2010-2012.

- عين سكرتيرا ثانيا، ومن ثم سكرتيرا اول، ومن ثم قنصلا في سفارة بلاده لدى المملكة العربية السعودية، بين

عامي 2012-2016.

- عين بين عامي 2017-2018، رئيس قسم البروتوكول والدبلوماسية في وزارة خارجية بلاده.

- عين منذ العام 2018 الى اليوم، سفيرا مفوضا فوق العادة لبلاده في أرمينيا.

تهنئة أمير الكويت

كما تلقى الرئيس عون برقية شكر من أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، رداً على تهنئته بحلول عيد

الأضحى المبارك.

وأشاد الأمير الصباح في برقيته بالعلاقات الأخوية والوطيدة التي تجمع بلدينا الشقيقين، مؤكدا على تطلعه

الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات الى آفاق أرحب.