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أهالي شهداء وجرحى انفجار المرفأ للقاضي بيطار: أنت متآمر فلتقدّم استقالتك!

2
AUGUST
2022
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عقدت اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، في قاعة قصر الأونيسكو، مؤتمرًا صحفيًا كشفت فيه الوثائق والمراسلات والحقائق الدامغة التي توضح حقيقة الانفجار.

وقد تحدث باسم اللجنة إبراهيم حطيط مؤكّدًا أننا "مصرون على أخذ حقنا بالقانون وهدفنا الأساسي الحقيقة والعدالة والمحاسبة".

وأضاف حطيط "لطالما طالبنا قاضي التحقيق العدلي في قضيةِ انفجار المرفأ طارق البيطار باستدعاء الجميع لكي لا يُتهم بالاستنسابية لكنه رفض وكان جوابه سياسيًا"، مؤكّدًا أنّ "قوات اليونيفيل لم تقم بدورها بمراقبة إدخال نيترات الأمونيوم، فيما لم تقم قيادة الجيش بواجبها في هذا السياق أيضًا".

واعتبر حطيط أنّه كان من المفترض بقوات "اليونيفيل" منع الباخرة من الدخول إلى المياه الإقليمية اللبنانية، لافتًا إلى أن بحرية الجيش سمحت بدخول السفينة إلى المياه الإقليمية بعدما اعتبرت أنها "نظيفة"، بينما أجمعت التقارير كلها أن الباخرة غير صالحة للإبحار وهي تحمل مواد خطرة وشديدة الانفجار، وقد تبين لقيادة الجيش أن لا قدرة على إتلاف كمية النيترات والتخلص منها.

وأسف حطيط أنّه تم التعامل مع القضية باستخفاف تام، معتبرًا أن القاضي بيطار اكتفى بشرب القهوة مع قائد الجيش السابق جان قهوجي ولم يستدعه مرة أخرى للحديث حول تقرير الجيش المذكور.

وأوضح حطيط أنّ أصحاب الباخرة تخلوا عنها بعد أن تراكمت الديون عليها ولأنها غير صالحة للإبحار، وقد تخلى أصحاب النيترات ومستوردوها عنها بعدما تبين أنها تضررت وباتت غير صالحة للاستعمال.

وفيما شدّد على أن جميع إدارات الدولة المعنية كانت تعلم بملف المواد الخطرة في العنبر 12، توجه حطيط للقاضي بيطار برسالة في ختام حديثه قائلًا: "أنت أيها القاضي متآمر على قضيتنا وعليك تقديم استقالتك".

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